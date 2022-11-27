Саратов, 27 ноября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В Саратове в бар не пустили добровольца в военной форме: ему заявили, что никто в форме (за исключением полицейской) по правилам заведения войти туда не может, сообщили местные СМИ 27 ноября.

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Депутат Госдумы от региона Николай Панков заявил, что обратится в Роспотребнадзор и правоохранительные органы, требуя от сотрудников бара как минимум извинений.

Ранее в интернете появились видеозаписи конфликта в заведении Harat’s pub на Большой Садовой, 239. Судя по кадрам, мужчина в военной форме зашёл в бар, однако его отказались пропустить. Саратовец пояснил, что намеревался отдохнуть перед отправкой на фронт. В фойе к охраннику вышел сотрудник, отказавший военнослужащему в оказании услуг заведения. В ходе разговора он неоднократно ссылался на некие «правила» и «частную собственность». Позже пользователи заявили об обнаружении в интернете фотографии данного сотрудника, на которой он позирует в форме ВСУ.