Москва, , 19:44 — REGNUM Нынешняя помощь Германии фашистским союзникам в Киеве, судя по всему, превышает по объёму и качеству помощь абвера и вермахта бандеровским формированиям в годы Великой Отечественной войны. Об этом 27 ноября сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

Рогозин напомнил, что весной 1944 года большое число отобранных руководством Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков было направлено на подготовку в немецкие разведывательно-диверсионные школы.

Экс-глава Роскосмоса отметил, что летом того же года при отступлении фашистские войска группы армий «Юг» передали УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) огромный арсенал вооружений. Среди них свыше 700 минометов, 26 тысяч автоматов, 20 тысяч винтовок, десять тысяч пулеметов, сто тысяч гранат и большое количество боеприпасов.

Это оружие было предназначено для осуществления боевых действий против Красной Армии и партизан, а также для развертывания диверсионно-разведывательной деятельности в тылу Советского Союза. При этом с конца 1944 года военную помощь бандеровцам для организации диверсий в тылу Красной армии оказывала уже Великобритания, напомнил Рогозин.

Он отметил, что в ноябре 2022 года Германия передает киевскому нацистскому режиму десять танковых тягачей М1070 Oshkosh и 53 бронеавтомобиля, а также другую технику.

За минувшую неделю в списке военной помощи киевскому режиму числятся 116 полевых обогревателей, Запчасти к крупнокалиберному пулемету М2, четыре вилочных погрузчика, 28 датчиков и глушителей против дронов, 30 транспортных средств Dingo, 17 тяжелых и средних мостовых систем, 18 разведывательных дронов, пять реактивных систем залпового огня MARS II с боеприпасами, десять бронированных эвакуационных машин, два надводных дрона, боеприпасы РСЗО MARS II, сообщил Рогозин.

Он также напомнил, что ранее Германией киевскому преступному режиму были поставлены РСЗО MARS II (точное количество засекречено), системы ПВО IRIS-T (официально пять штук), гаубицы Panzerhaubitze-2000 (свыше 20 штук), зенитные самоходные системы «Gepard» (свыше 30 шт) и тысячи патронов к ним, 150 тысяч ручных гранат, 104 БТР M113, 20 тысяч противотанковых мин, свыше пяти тысяч переносных ПЗРК, тысячи различных автоматов, пулеметов и пистолетов, свыше 50 тысяч снарядов 155 мм, свыше 50 млн патронов к стрелковому оружию, 5,3 тысяч зарядов взрывчатки, 100 тысяч детонаторов и 100 км детонирующего шнура, огромное число снаряжения, военно-технического оборудования, медикаментов.

«Список впечатляет», — написал в заключении Рогозин.