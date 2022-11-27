Москва, 27 ноября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Нынешняя помощь Германии фашистским союзникам в Киеве, судя по всему, превышает по объёму и качеству помощь абвера и вермахта бандеровским формированиям в годы Великой Отечественной войны. Об этом 27 ноября сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Рогозин напомнил, что весной 1944 года большое число отобранных руководством Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков было направлено на подготовку в немецкие разведывательно-диверсионные школы.

Экс-глава Роскосмоса отметил, что летом того же года при отступлении фашистские войска группы армий «Юг» передали УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) огромный арсенал вооружений. Среди них свыше 700 минометов, 26 тысяч автоматов, 20 тысяч винтовок, 10 тысяч пулеметов, 100 тысяч гранат и большое количество боеприпасов.

Это оружие было предназначено для осуществления боевых действий против Красной Армии и партизан, а также для развертывания диверсионно-разведывательной деятельности в тылу Советского Союза. При этом с конца 1944 года военную помощь бандеровцам для организации диверсий в тылу Красной Армии оказывала уже Великобритания, напомнил Рогозин.

Он отметил, что в ноябре 2022 года Германия передает киевскому нацистскому режиму 10 танковых тягачей М1070 Oshkosh и 53 бронеавтомобиля, а также другую технику.

За минувшую неделю в списке военной помощи киевскому режиму числятся 116 полевых обогревателей, запчасти к крупнокалиберному пулемету М2, четыре вилочных погрузчика, 28 датчиков и глушителей против дронов, 30 транспортных средств Dingo, 17 тяжелых и средних мостовых систем, 18 разведывательных дронов, 5 реактивных систем залпового огня MARS II с боеприпасами, 10 бронированных эвакуационных машин, 2 надводных дрона, боеприпасы к РСЗО MARS II, сообщил Рогозин.

Он также напомнил, что ранее Германией киевскому преступному режиму были поставлены РСЗО MARS II (точное количество засекречено), системы ПВО IRIS-T (официально 5 штук), гаубицы Panzerhaubitze-2000 (свыше 20 штук), зенитные самоходные системы «Gepard» (свыше 30 штук) и тысячи патронов к ним, 150 тысяч ручных гранат, 104 БТР M113, 20 тысяч противотанковых мин, свыше 5 тысяч переносных ПЗРК, тысячи различных автоматов, пулеметов и пистолетов, свыше 50 тысяч снарядов 155 мм, свыше 50 млн патронов к стрелковому оружию, 5,3 тысячи зарядов взрывчатки, 100 тысяч детонаторов и 100 км детонирующего шнура, огромное количество снаряжения, военно-технического оборудования, медикаментов.

«Список впечатляет», — написал в заключении Рогозин.