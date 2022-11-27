Варшава, 27 ноября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В результате массового отравления в польском центре для беженцев с территорий бывш. УССР пострадали более 20 человек, сообщает 27 ноября inPoland.

Unece.org Отравление

Отмечается, что в центре для беженцев в городе Глухолазы отравились 23 человека, восемь из которых — взрослые. Также пострадали 15 детей в возрасте от 2 до 16 лет.

В центре для беженцев уже была проведена санитарная инспекция, однако эксперты не выявили нарушений. Образцы еды были переданы на проверку в лабораторию.

Согласно информации польских СМИ, врачи не исключают версию распространения вируса, так как у одного из отравившихся был обнаружен норовирус.