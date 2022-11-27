Киев, 27 ноября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В киевских супермаркетах начали блокировать розетки. Об этом местные жители рассказывают в социальных сетях, публикуя в подтверждение соответствующие видео и фото.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Киевляне предполагают, что к данной мере начали прибегать намеренно, чтобы люди не могли заряжать свои девайсы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Киева вновь введены отключения электроэнергии из-за большой нагрузки на энергосистему.

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