Аккра, 27 ноября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Импорт топлива и нефтепродуктов Гана будет оплачивать золотыми слитками из-за обесценивания национальной валюты седи. Об этом 27 ноября сообщает Radio France Internationale со ссылкой на вице-президента Ганы Махамуду Бавумиа.

Гана

По данным радиостанции, власти Ганы поручили золотодобывающим компаниям начать с 1 января 2023 года продажу центробанку страны 20% от объёма производимого ими золота.

Гана является шестым производителем золота в мире и крупнейшим в Африке. В 2021 году страна добыла 117 метрических тонн золота.

В октябре инфляция в Гане достигла 40,4% в годовом исчислении, что ведёт к обесцениванию национальной валюты.