Киев, , 19:29 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко заявил 27 ноября, что в городе работает более 430 пунктов обогрева и власти готовы в случае необходимости в оперативном порядке развернуть еще 100.

Виталий Кличко ВАДИМ ЧУПРИНА

Данное заявление он сделал в ответ на сообщения о плохой работе «Пунктов несокрушимости», в которых люди должны иметь возможность получить доступ к электричеству, интернету, мобильной связи, тепло- и водоснабжению.

«Когда вчера я ездил проверял работу пунктов, встречал народных депутатов от партии власти. И они в приватном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом постятся какие-то непонятные фото», — заявил киевский мэр и добавил, что считает «некрасивым» появление критики.

Напомним, что мэрия Киева закрыла некоторые «пункты несокрушимости», что вызвало резкую критику партии «Слуга народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил об ограничении электроснабжения в 15 регионах страны.