Мадрид, , 19:20 — REGNUM 27 ноября в Мадриде состоялась акция протеста, организованная правой партией Vox.

Испания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Демонстранты вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра Испании Педро Санчеса, правительство которого, по их мнению, не в состоянии справиться со сложившимися кризисом и ростом цен.

«Целое поколение не может пустить корни и создать семью в этой стране, <…> работники и их семьи не могут оплатить потребительскую корзину, счета за электричество и топливо. И кто от этого страдает? Они (члены правительства) не страдают», — заявил секретарь профсоюза «Солидарность» Родриго Алонсо.

Помимо этого, участники данной акции высказались против решения правительства Испании заменить статью Уголовного кодекса «Бунт», по которой были осуждены многие лидеры каталонского процесса за независимость, на статью «Массовые беспорядки в тяжелой форме».

По данным испанской полиции, антиправительственную акцию поддержали около 30 тысяч человек. Однако её организаторы заявляют о более чем 80 тысячах участников.