Додон обвинил правительство Молдавии в давлении на прокуратуру по его делу

Молдавия, , 19:27 — REGNUM Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнее правительство страны в давлении на прокуратуру. Об этом политик 27 ноября сообщил в своем телеграм-канале.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Додон рассказал, что власти «любой ценой хотят» срочного приговора.

«Мы не можем не учитывать, что и нынешнее руководство антикоррупционной прокуратуры, и этот прокурор без опыта могут действовать под давлением власти, которая любой ценой хочет абитрарного и срочного приговора», — написал бывший президент.

Он также акцентировал внимание на том, что прокуратура не может пересмотреть решение Высшей судебной палаты (ВСП). По его мнению, нынешнее правительство «не может смириться» с соответствующем решением суда.

Ранее Игорь Додон рассказал о том, что прокуратура Молдавии оспорила решение суда, ранее заменившего его домашний арест на запрет покидать страну.

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