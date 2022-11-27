Севастополь, , 19:04 — REGNUM Введенный в Севастополе в конце июля 2022 года высокий уровень террористической опасности продолжит действовать, как минимум, еще две недели, объявило правительство города на своём официальном сайте 27 ноября.

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кроме того, власти Севастополя настоятельно рекомендовали жителям не трогать бесхозные вещи, а также без замедления сообщать об обнаружении беспилотников, фиксируя время, когда дрон был обнаружен.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, «желтый» уровень опасности будет продлён до 12 декабря.

В сообщении указывается, что решение принято на основании данных правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения терактов.