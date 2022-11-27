Севастополь, 27 ноября, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Введенный в Севастополе в конце июля 2022 года высокий уровень террористической опасности продолжит действовать как минимум еще две недели, объявило правительство города на своём официальном сайте 27 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Кроме того, власти Севастополя настоятельно рекомендовали жителям не трогать бесхозные вещи, а также без замедления сообщать об обнаружении беспилотников, фиксируя время, когда дрон был обнаружен.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, желтый уровень опасности будет продлён до 12 декабря.

В сообщении указывается, что решение принято на основании данных правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения терактов.