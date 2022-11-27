Абакан, , 18:56 — REGNUM На трубопроводе в Абакане в Хакасии устранено повреждение, спровоцировавшее отключение от теплоснабжения около 70 тысяч человек. Технические службы уже начали заполнение системы, сообщили 27 ноября в главном управлении регионального МЧС.

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Напомним, что из-за коммунальной аварии в 270 многоквартирных домах в Абакане в Хакасии было отключено теплоснабжение. При этом температура воздуха в Абакане в данный период года опускается до минус 21 градуса.

Как сообщалось ранее, 27 ноября в поселке Октябрьский (Новосибирская область) была частично возобновлена подача отопления. Без теплоснабжения населенный пункт остался накануне вследствие аварии.

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