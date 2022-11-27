Санкт-Петербург, 27 ноября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Футболисты клубов «Зенит» и «Спартак» устроили массовую драку в финале матча Кубка России. Видео опубликовано в телеграм-канале телеканала «Матч Премьер».

jarmoluk Футбол

Конфликт начался между Квинси Промесом и Вильмаром Барриосом, затем к выяснению отношений подключились другие игроки. Так, активное участие в потасовке принял петербуржец Родригао, он ногами бил спартаковца Николсона.

В результате красные карточки были показаны шестерым футболистам — их получили по три игрока каждой команды.

Читайте также: Флаг России стал причиной скандала на чемпионате мира по футболу