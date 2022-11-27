Киев, 27 ноября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. На время существенных перебоев с электроснабжением в Киевской области будет установлено 500 новых камер видеонаблюдения, рассказал 27 ноября начальник регионального полицейского управления Андрей Небытов.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

Речь идет о камерах с функцией распознавания лиц, уточнил он.

С момента начала работы в Киевской области патрулей число преступлений заметно сократилось, особенно это касается домашних краж, рассказал Небытов.

Ранее киевские энергетики сообщили, что дефицит энергии на территории б. УССР к 27 ноября сократился до 20%. При этом в Киеве утром 27 ноября вновь были введены аварийные отключения света.