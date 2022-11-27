Москва, 27 ноября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. 27 ноября петербургскому «Зениту» не без боя удалось расправиться со своим соперником в лице московского «Спартак» в матче Кубка России по футболу. Исход матча решился в серии пенальти (4:2).

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч «Зенит» — «Спартак»

Основное время встречи, которая прошла в Санкт-Петербурге, закончилось без забитых мячей.

ФК «Спартак», набрав 13 очков, занял первое место в группе В и вышел в «плей-офф РПЛ» Кубка России. «Зенит» (11 очков) занял третью строчку и отправится в основной раунд «плей-офф Пути регионов».

Плей-офф Кубка России пройдет в феврале–мае 2023 года.