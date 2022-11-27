Прокуратура Молдавии оспорила решение суда об освобождении Додона из-под домашнего ареста

Молдавия, , 18:47 — REGNUM Прокуратура Молдавии оспорила решение суда, ранее заменившего домашний арест экс-президента Игоря Додона на запрет покидать страну. Об этом политик 27 ноября сообщил в своем Telegram-канале, добавив, что его вызвали в суд 28 ноября.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы вызваны в Высшую судебную палату, где будет рассматриваться протест на решение ВСП от 18 ноября касательно применения в качестве превентивной меры запрета на выезд из страны», — говорится в повестке.

Напомним, что в конце мая против Додона были выдвинуты обвинения в госизмене, коррупции, а также в незаконном обогащении и финансировании партии.

В ответ политик заявил, что у него есть доказательства своей невиновности. Также он указал, что, по его мнению, его аресту способствовали президент страны Майя Санду и «проевропейская» Партия действия и солидарности.

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