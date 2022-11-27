Москва, 27 ноября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31 в ходе специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM МиГ-31

На видео запечатлены экипажи самолетов, выполняющие задачи воздушного патрулирования в заданном районе, прикрывающие войска и объекты от разведки и воздушных ударов противника в районах боевого соприкосновения.

«При обнаружении воздушных целей осуществляется наведение. Выполняем опознавание, захват и после подтверждения данных и параметров цели применяем по противнику управляемые ракеты класса «воздух — воздух», — рассказал штурман экипажа самолета МиГ-31 Владимир.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео с медицинским осмотром российских военнослужащих, освобожденных из киевского плена.

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