Красноярск, 27 ноября 2022, 18:33 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об истязании беременной женщины в Красноярском крае. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба этого ведомства.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором подозреваемый высказывает угрозу убийством в отношении женщины. В публикации также сообщалось, что он напал на беременную женщину после того, как заподозрил ее в измене.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Сообщается, что Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину доложить об установленных обстоятельствах.
Ход расследования дела был поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.