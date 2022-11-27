Красноярск, 27 ноября, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об истязании беременной женщины в Красноярском крае. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба этого ведомства.

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Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором подозреваемый высказывает угрозу убийством в отношении женщины. В публикации также сообщалось, что он напал на беременную женщину после того, как заподозрил ее в измене.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину доложить об установленных обстоятельствах.

Ход расследования дела был поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.