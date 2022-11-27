Оттава, , 18:33 — REGNUM Правительство Канады выделит 2,3 млрд канадских долларов (1,7 млрд долларов) на укрепление экономического и военного влияния в Индо-Тихоокеанском регионе в рамках новой стратегической программы действий. Об этом 27 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

Канада ankakay

На сайте канадского правительства упомянутый документ еще не опубликован, глава министерства иностранных дел страны Мелани Жоли намерена официально представить его позднее.

Как отмечает Bloomberg, в документе приводится фраза «противодействие Китаю», который, по мнению Оттавы, становится «все более разрушительной мировой державой».

Тем не менее, канадское правительство, как отмечено в программе, не отказывается вести диалог с КНР по таким вопросам, как изменение климата, мировое здравоохранение, биоразнообразие и нераспространение ядерного оружия.

Что касается наращивания военного присутствия, то Канада планирует усилить морское патрулирование, разведку и меры обеспечения кибербезопасности, а также расширить военное сотрудничество с партнерами в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.