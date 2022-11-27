27 ноября 2022 | Время чтения 6 мин

Ариф Асалыоглу, , 19:58 — REGNUM Германия и США пригрозили Турции по поводу операции в Сирии

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передает газета Sözcü, правительство Германии осудило воздушную операцию Турции в регионах на севере Ирака и Сирии, назвав нарушением международного права. «Мы призываем Турцию действовать соразмерно и учитывать международное право», — заявил представитель министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер, отметив необходимость защиты гражданских лиц. Он также добавил, что информация о гибели мирных жителей в результате турецких авиаударов вызывают крайнюю тревогу. «Мы призываем Турцию, наряду со всеми другими действующими лицами, не предпринимать никаких действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации нынешней напряженности на севере Сирии и Ирака», — сказал Бургер. Более жесткое заявление прозвучало из Вашингтона. В письменном сообщение, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента США, говорится следующее: «США выражают искренние соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения в Сирии и Турции. Мы призываем к деэскалации, чтобы поддержать общую цель защиты мирных жителей и разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы также продолжаем выступать против любых нескоординированных военных действий в Ираке, нарушающих суверенитет Багдада».

Турецкая провинция Газиантеп подверглась ракетному обстрелу

Согласно сообщению телеканала NTV, ракетный обстрел произошел в Каркамышском районе Газиантепа. Губернатор Газиантепа Давут Гюль сделал следующие заявления: «Пять минометных снарядов были выпущены со стороны террористической организации с востока от реки Евфрата по районному центру Каркамыш. В результате обстрела гражданских населенных пунктов двое наших сограждан погибли и шестеро наших граждан получили ранения, двое из них находятся тяжелом состоянии».

Диалог между Сиси и Эрдоганом в Катаре

Турецкий телеканал Habertürk рассказал своим читателям о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал и пожал руку президенту Египта Абдель Фаттахуас-Сиси на приеме, данном лидерам в связи с открытием чемпионата мира по футболу в Катаре. Официальное заявление по этому поводу поступило от администрации Египта. «Рукопожатие между Эрдоганом и Сиси станет началом улучшения двусторонних отношений», — говорится в заявлении. На обратном пути из Катара президент Эрдоган прокомментировал свою встречу с президентом Египта. «Мы ранее говорили о том, что может быть начат процесс улучшения отношений. Здесь был сделан шаг для его начала. Я надеюсь, что процесс нормализации будет начат нашими министрами, чтобы позже мы смогли продолжить переговоры на более на высоком уровне», — заявил президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган и Абдель Фаттахуас-Сиси Presidency.eg

Столтенберг: Швеция и Финляндия должны наращивать сотрудничество с НАТО, в том числе с Турцией

Как передает новостное издание Samanyolu Haber, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал интервью шведскому государственному телевидению SVT. По словам генсека Североатлантического альянса, Швеция и Финляндия должны ужесточить свои законы о терроризме и расширить сотрудничество с НАТО, включая Турцию, в борьбе с терроризмом и террористическими организациями, такими как Рабочая партия Курдистана. «Турция обеспокоена тем, что она, будучи членом НАТО, больше всего подвержена террористическим атакам. Анкара имеет право защищаться от террористических атак», — сказал Столтенберг. Он добавил, что Швеции и Финляндии понадобиться время для одобрения их заявки на членство в НАТО, и это «нормально». Столтенберг отметил, что 28 из 30 стран-членов уже дали зеленый свет двум скандинавским странам. Кроме этого, по мнению генсека, было бы ненормальным в заявках Швеции и Финляндии на вступление в НАТО ожидать «слишком быстрого прогресса».

Йенс Столтенберг U.S. Secretary of Defense

Анкара уничтожила 184 террориста в ходе операции «Коготь-меч»

Газета Cumhuriyet пишет о том, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и его командный состав отправились в Оперативный штаб сухопутных войск. Там министр поделился актуальной информацией относительно операции «Коготь-меч». «С начала операции 184 террориста были нейтрализованы средствами наземной огневой поддержки и авиацией», — сказал Акар. После участия в брифинге командиров подразделений на границе относительно нападений Рабочей партии Курдистана министр Акар побеседовал с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону. Он доложил президенту Турции о целях, пораженных с земли и воздуха, а также продолжающихся действиях и обезвреженных террористах.

Асад отказался от предложения встретиться в Дамаске

Согласно интернет-изданию AktifHaber, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление в связи с утверждениями о том, что между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Сирии Башаром Асадом состоится встреча. Ранее Associated Press утверждало, что Эрдоган передал послание Асаду через Иран. Согласно сообщению агентства, Эрдоган предложил отправить турецких официальных лиц в Дамаск для встречи, но Асад отказался, заявив, что они могут встретиться в третьей стране. В репортаже корреспондента Associated Press на Ближнем Востоке Бассема Мроуэ информация была основана на словах ливанского политика, регулярно встречающегося с представителями сирийских властей. Там также говорится о том, что Эрдоган призвал сирийскую армию вернуться в районы, контролируемые курдами, принять меры для предотвращения использования курдскими силами сирийского газа и нефти и отправить сирийских беженцев из Турции обратно в Сирию.

Башар Асад Официальное интернет-представительство президента России

Турция ударила по нефтяным скважинам в Сирии?

Турецкая газета Karar со ссылкой на сирийские источники сообщила, что Турция нанесла удар по нефтяным скважинам на северо-востоке Сирии, и операция продвигается вглубь арабской республики. Пентагон также выступил с заявлением о том, что «безопасность американских солдат находится под угрозой». Кроме этого, стало известно, что турецкие военные самолеты бомбили нефтяные объекты в регионе, находящемся под контролем поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF) на северо-востоке Сирии. В статье со ссылкой на три местных источника отмечается, что турецкие беспилотные летательные аппараты поздно ночью в среду нанесли удары по нефтяным объектам вблизи Камышлы и Румейлана. Известно, что в районе Румейлан находится база международной коалиции, возглавляемая США. Источники из Камышлы и Хасекили утверждали, что Турция активизировала свои атаки боевыми беспилотниками и распространила их на жилые районы, нацелившись на высокопоставленных военных чиновников Отрядов народной самообороны.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправился в город Фес в Марокко для участия в 9-м Глобальном форуме инициативы ООН «Альянс цивилизаций», созданной по совместным инициативам Турции и Испании, и для проведения двусторонних встреч.

Омер Коркут, генеральный менеджер Космических и оборонных технологий Турции, сказал, что госкомпания разработала и поставила канал передачи данных, который позволяет передавать данные моделирования между самолетами и обмениваться информацией с боевой техники для южнокорейской программы истребителей 5-го поколения.

19-я встреча в ходе переговоров по Сирии прошла в столице Казахстана Астане. Делегации Турции, России и Ирана выступили с заявлением по итогам встречи.

На фоне новостей о том, что Россия еще не дала добро на военную операцию Турции, министры обороны двух стран провели важные переговоры. Министр обороны России Сергей Шойгу связался по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.