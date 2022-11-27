Петропавловск-Камчатский, 27 ноября, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Охотском море на большом морозильном рыболовном траулере (БМРТ) Sunfish произошло возгорание, сообщила 27 ноября пресс-служба Росморречфлота (РМРФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Море

Сигнал о возгорании был получен в 08:00 по мск.

«На борту находится 104 человека экипажа. По состоянию на 15:00 (по мск) пострадавших не было», — отметили в РМРФ.

После передачи сигнала о помощи в район бедствия было направлено по меньшей мере семь судов, в их число вышел БМРТ «Бутовск». После нескольких попыток на Sunfish удалось передать комплекты противопожарного оборудования.

«В 14:00 мск было передано три комплекта изолирующих противогазов и шесть запасных баллонов к ним. Борьба с пожаром продолжается. На данный момент она идет с переменным успехом. После некоторого времени, когда казалось, что открытое возгорание удалось локализовать, в районе 15:00 мск выяснилось, что возгорание продолжается на камбузе и в ряде других помещений по левому борту», — заявила пресс-служба Росморречфлота.