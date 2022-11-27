Москва, 27 ноября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Кандидатура первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия») рассматривается на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свой источник, знакомый с обсуждением кандидатов.

Kremlin.ru Александр Жуков

Согласно опубликованным данным, Жуков может занять данный пост после того, как нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин перейдет в «Яндекс».

«Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — сообщил один из собеседников СМИ.

Журналистам рассказали, что Кудрин сам предлагает Жукова в качестве основного кандидата, однако «есть и другие варианты». Также источник сообщил о возможных «неожиданных решениях» со стороны российского лидера Владимира Путина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Алексей Кудрин покинет свой пост до конца 2022 года.

Читайте также: СМИ: Кудрин покинет пост главы Счётной палаты и перейдёт в «Яндекс»