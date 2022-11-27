Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Конгрессу США необходимо завершить конфликт на территории б. УССР посредством законодательного акта о выходе Соединённых Штатов из НАТО. Такое мнение высказал бывший помощник заместителя генпрокурора США при президенте Рейгане Брюс Фейн в своей статье для The Hill.

НАТО Nato.int

«Конгресс может положить конец вооружённому конфликту на [на территории б. УССР] и получить Нобелевскую премию мира, приняв законодательный акт о выходе Соединённых Штатов из НАТО, превратив альянс из могучего агрессивного дуба в крошечный жёлудь, не тревожащий Россию», — говорится в статье.

Сообщается, что прекращение конгрессом участия Соединённых Штатов в НАТО не будет «конституционным новшеством», поскольку в 1798 году конгресс законодательно аннулировал заключённый с Францией договор об обороне.

Автор считает, что НАТО устарело ещё в 1991 году, когда был разрушен Советский Союз.

По словам Фейна, оставаясь в НАТО США возглавило его расширение до границ России, таким образом спровоцировало ввод российских войск на территорию б. УССР, при этом киевский режим был готов вступить в военный блок для усиления окружения России, а это для Кремля вызывало более серьёзную экзистенциальную угрозу, чем ранее Карибский кризис для Соединённых Штатов.

Автор считает, что после выхода из НАТО американский конгресс устранит экзистенциальную угрозу, которая вызвала ввод российских войск на территорию б. УССР, а также погасит стремление исполнительной власти США к смене режима в России или к её ослаблению. Выход США из альянса, по мнению Фейна, «позволил бы Путину сохранить лицо», заявив, что его военная цель достигнута.

Обозреватель уверен, что Россия не представляет военной угрозы европейским членам НАТО, поэтому после выхода США из военного блока они не окажутся в беде.

Фейн убеждён, что в случае выхода из НАТО посредством принятого конгрессом законодательного акта и последующее прекращение конфликта на территории б. УССР сэкономит США сотни миллиардов долларов.