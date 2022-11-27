Президент Венгрии после Киева посетила Закарпатье
Президент Венгрии рассказала, что после Киева посетила Закарпатье
Будапешт, 27 ноября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Президент Венгрии Каталин Новак 27 ноября посетила Закарпатье. Об этом политик сообщила в своих аккаунтах в социальных сетях.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ужгород
«Я ездила в Киев в том числе затем, чтобы сегодня побывать в Закарпатье», — рассказала Новак.
Напомним, что ранее 18 ноября правительство Венгрии сообщило о планах в следующем году выделить €150 млн на нужды киевского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе поездки в Киев президент Венгрии выразила надежду, что конфликт на территории бывш. УССР прекратится в 2023 году.