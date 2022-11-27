Минобороны: военнослужащая «Звездочка» награждена орденом Жукова за мужество и отвагу

Москва, , 17:58 — REGNUM Начальник аппаратной связи общевойсковой армии Центрального военного округа с позывным «Звездочка» награждена медалью Жукова за мужество и отвагу при выполнении задач спецоперации. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба минобороны России.

Татьяна Улыбашева в роли радистки Лиды Сухаревской Цитата из х∕ф «Звезда». Реж. Александр Иванов. 1949. СССР

В ходе развертывания средств связи в составе расчета «Звездочка» попала под минометный обстрел, но, несмотря на риск для жизни, продолжила выполнять боевую задачу по обеспечению кодированной передачи сведений между командным пунктом и подчиненными подразделениями, пояснили в пресс-службе.

«За проявленные мужество и отвагу при выполнении боевых задач награждена медалью Жукова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ее экипаж продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО.

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