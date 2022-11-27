Военнослужащая «Звездочка» награждена орденом Жукова за мужество и отвагу
Минобороны: военнослужащая «Звездочка» награждена орденом Жукова за мужество и отвагу
Москва,
27 ноября 2022, 17:58 — REGNUM Начальник аппаратной связи общевойсковой армии Центрального военного округа с позывным «Звездочка» награждена медалью Жукова за мужество и отвагу при выполнении задач спецоперации. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба минобороны России.
Татьяна Улыбашева в роли радистки Лиды Сухаревской
Цитата из х∕ф «Звезда». Реж. Александр Иванов. 1949. СССР
В ходе развертывания средств связи в составе расчета «Звездочка» попала под минометный обстрел, но, несмотря на риск для жизни, продолжила выполнять боевую задачу по обеспечению кодированной передачи сведений между командным пунктом и подчиненными подразделениями, пояснили в пресс-службе.
«За проявленные мужество и отвагу при выполнении боевых задач награждена медалью Жукова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас ее экипаж продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.