Военнослужащая «Звездочка» награждена орденом Жукова за мужество и отвагу
Минобороны: военнослужащая «Звездочка» награждена орденом Жукова за мужество и отвагу
Москва, 27 ноября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Начальник аппаратной связи общевойсковой армии Центрального военного округа с позывным «Звездочка» награждена медалью Жукова за мужество и отвагу при выполнении задач спецоперации. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба минобороны России.
В ходе развертывания средств связи в составе расчета «Звездочка» попала под минометный обстрел, но, несмотря на риск для жизни, продолжила выполнять боевую задачу по обеспечению кодированной передачи сведений между командным пунктом и подчиненными подразделениями, пояснили в пресс-службе.
«За проявленные мужество и отвагу при выполнении боевых задач награждена медалью Жукова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас ее экипаж продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО.
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