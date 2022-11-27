Оттава, 27 ноября 2022, 17:56 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в реалити-шоу о трансвеститах «Королевские гонки Канады: Канада против всего мира». Об этом сообщает канадская онлайн-медиакомпания Narcity.

Джастин Трюдо
Джастин Трюдо
JustinLing

Глава канадского правительства появился во втором эпизоде шоу, который транслировался 25 ноября на канале Crave.

Утверждается, что Трюдо стал первым мировым лидером, появившимся на шоу о трансвеститах. Во время съёмок ведущий шоу касался рукой спины и плеч политика, но канадский премьер сохранил невозмутимость.

«То, что мировой лидер находится в зале и разговаривает с нами, — как это удивительно!» — сообщил один из участников шоу.

«Для меня было невероятным удовольствием быть частью борьбы за правое дело, которое заключается в уважении к людям, — сказал Трюдо. — Вот как мы строим устойчивое общество. Это то, что мы пытаемся сделать в Канаде, и у нас ещё много работы».

Королевские гонки Канады — адаптация американского реалити-шок о трансвеститах. Канадская адаптация выходит с лета 2020 года.