Оттава, 27 ноября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в реалити-шоу о трансвеститах «Королевские гонки Канады: Канада против всего мира». Об этом сообщает канадская онлайн-медиакомпания Narcity.

JustinLing Джастин Трюдо

Глава канадского правительства появился во втором эпизоде шоу, который транслировался 25 ноября на канале Crave.

Утверждается, что Трюдо стал первым мировым лидером, появившимся на шоу о трансвеститах. Во время съёмок ведущий шоу касался рукой спины и плеч политика, но канадский премьер сохранил невозмутимость.

«То, что мировой лидер находится в зале и разговаривает с нами, — как это удивительно!» — сообщил один из участников шоу.

«Для меня было невероятным удовольствием быть частью борьбы за правое дело, которое заключается в уважении к людям, — сказал Трюдо. — Вот как мы строим устойчивое общество. Это то, что мы пытаемся сделать в Канаде, и у нас ещё много работы».

Королевские гонки Канады — адаптация американского реалити-шок о трансвеститах. Канадская адаптация выходит с лета 2020 года.