Лондон, , 17:46 — REGNUM Министерство внутренних дел Британии меняет дату рождения прибывающих в страну беженцев, которые могут быть несовершеннолетними. Об этом 27 ноября пишет Observer.

Британия

По информации издания, что в британском МВД «игнорируют или снижают» возраст детей-беженцев. Это делается с целью классифицировать их как совершеннолетних и отправить в миграционный центр для взрослых, где они неделями содержатся в условиях, небезопасных для несовершеннолетних.

Отмечается, что 16 человек, покинувшие миграционный центр, рассказали, что МВД изменяло даты рождения даже тем, у кого были документы, доказывающие, что им не исполнилось 18 лет.

Один из них также сообщил, что в миграционном центре подвергался нападениям со стороны взрослых.