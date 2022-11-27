Краснодар, 27 ноября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Около семи тысяч жителей Краснодара 27 ноября остались без тепла и горячей воды, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Евгений Наумов.

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Причиной стала авария на теплосетях. Место утечки уже обнаружено.

Температура воздуха в Краснодаре вечером 27 ноября составляет +7 градусов.

Как сообщалось ранее, 27 ноября в Абакане из-за коммунальной аварии без теплоснабжения остались около 70 тысяч человек. В Хакасии стоят 20-градусные морозы.