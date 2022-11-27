Сана, , 17:50 — REGNUM Соглашение о предоставлении Йемену $1 млрд на осуществление финансовых, экономических и валютных реформ подписало правительство страны с Арабским валютным фондом. Об этом 27 ноября сообщает йеменское правительственное информационное агентство Saba.

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По информации агентства, реформы намерены проводить в Йемене с 2022 по 2025 год, они направлены на восстановление государственных институтов, укрепление финансовой системы, устойчивого развития, содействие всестороннему экономическому росту, диверсификацию производственной базы, а также на создание новых рабочих мест.

Отмечается, что йеменскую сторону в ходе подписания соглашения представлял министр финансов Салем Салех бен Брейк.

Запланированные преобразования будут способствовать «увеличению добычи нефти, а также ненефтяных доходов, что положительно отразится на экономике Йемена и жизни его граждан», приводит издание его слова.

Председатель совета директоров Арабского валютного фонда Абдурахман Абдалла аль-Хамиди выразил уверенность, что реформы помогут «снизить уровень безработицы и повысить уровень жизни».