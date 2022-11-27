«Ростов» разгромил «Ахмат» и вышел в плей-офф Кубка России

Ростов-на-Дону, , 17:40 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» нанёс поражение с разгромным нулевым счётом грозненской команде «Ахмат» в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023. Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на поле стадиона «Ростов Арена» и закончилась победой хозяев с сокрушительным счётом 3:0.

В составе победителей голами отличись защитник Андрей Лангович (17-я минута), нападающий Николай Комличенко (42-я) и форвард Егор Голенков (86-я).

Отметим, по итогам встречи «Ростов» набрал девять очков, занял второе место в турнирной таблице группы С и вышел в плей-офф Кубка России. «Ахмат», благодаря победе московского «Динамо» над «Оренбургом», также вышел с третьего места группы С в следующий этап Кубка России.