Париж, , 17:34 — REGNUM Франции следует прекратить поставки оружия Владимиру Зеленскому, который хочет начать третью мировую войну. Об этом 27 ноября заявил депутат Национального собрания Франции и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в интервью Sputnik.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленский жертвует своим народом, Зеленский хочет втянуть Европу в третью мировую войну против России», — сказал Дюпон-Эньян.

Он добавил, что Зеленский является опасным человеком.

Также депутат заявил, что Западу нужно пойти на мирное соглашение с Россией, которое должно включать защиту русскоязычного населения Донбасса и нейтральный статус для киевского режима.