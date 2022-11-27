Пекин, , 17:37 — REGNUM Китай успешно запустил в космос спутник дистанционного зондирования Yaogan-36. Об этом 27 ноября сообщает китайское агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, ракета-носитель CZ-2D стартовала в 20:23 по местному времени (15:23 по мск) с космодрома Сичан провинции Сычуань. Запуск признан успешным, спутник вышел на заданную орбиту.

Известно, что нынешний спутник стал 451-м по счету для носителей серии, предназначенных для научных экспериментов, исследования земельных ресурсов, оценки сельскохозяйственного производства, для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Китайские специалисты провели 55 пусков ракет космического назначения.

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