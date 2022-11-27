Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче Кубка России
Московское «Динамо» переиграло «Оренбург» и вышло в плей-офф Кубка России
Москва, 27 ноября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» переиграл команду «Оренбург» в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023. Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Динамо»
Игра состоялась на поле московского стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и закончилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 36-й минуте встречи хавбек хозяев Даниил Фомин отправил мяч в сетку ворот гостей, однако арбитры не засчитали этот гол. Победу «Динамо» принёс точный удар полузащитника Дениса Макарова на 70-й минуте.
Отметим, по итогам встречи московское «Динамо» набрало 10 очков, заняв первое место в турнирной таблице группы С и выйдя в плей-офф Кубка России.