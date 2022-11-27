Херсон, , 17:36 — REGNUM Мост между Херсоном и Николаевом демонтируют, а рядом обустроят два временных проезда. Об этом сообщил замруководителя офиса главы киевского режима Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в части Херсонской области, подконтрольной киевскому режиму, завершается обустройство объезда на дороге М-14. При этом разрушенный мост на пути из Херсона в Николаев намерены демонтировать, а рядом обустроить два временных проезда.

«Один проезд уже готов, второй планируют завершить через две недели», — заявил он.

Тимошенко пояснил, что в дальнейшем мост планируется восстановить.

М-14 — автодорога международного значения на территории бывш. УССР, которая начинается в Одессе и проходит через крупные города по направлению к Ростову-на-Дону.

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