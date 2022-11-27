В результате обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области повреждены линии электропередачи

Шебекино, Белгородская область, , 17:18 — REGNUM Линии электропередачи получили повреждения в результате обстрела боевиками киевского террористического режима города Шебекино в Белгородской области. Об этом 27 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение», — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, Гладков уточнил, что в данный момент энергетики начали переключать абонентов на резервные линии и также ведётся перезапуск насосных станций водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Кировский район Донецка.