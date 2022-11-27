В ДНР заявили о повреждении жилых домов в Донецке из-за обстрелов ВСУ

Донецк, , 17:18 — REGNUM В Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены детский сад, жилые дома и кафе, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Донецк непокорённый» Ярослав Громов © ИА REGNUM

Так, были зафиксированы повреждения МБДОУ «Детский сад №187 «Ласточка», кафе «Онегин» по бульвару Пушкина, 16.

«Ул. Гурова, 18 — прямое попадание в многоквартирный жилой дом; бул. Пушкина, 16 — прямое попадание в многоквартирный жилой дом; ул. Университетская, 21 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом; пр. Гринкевича, 4, 5, 6, 9 - многоквартирные жилые дома», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела боевиками ВСУ Макеевки из РСЗО «Град» погибли три человека, в том числе подросток. В Кировском районе Донецка при обстреле ранения получили три мирных жителя.

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