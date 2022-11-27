Лидер КПРФ Зюганов прогнозирует дальнейшее расширение ШОС

Москва, , 17:17 — REGNUM Дальнейшего расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после Ирана ожидает лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

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«Важно, что в процессе присоединения к ШОС находится Белоруссия. Убежден, что в скором времени в ШОС войдут и другие государства», — отметил Зюганов.

Парламент Ирана большинством голосов одобрил законопроект о присоединении страны к ШОС — Шанхайской организации сотрудничества.

В преддверии саммита ШОС в иле 2022 года глава МИД России Сергей Лавров заявил о целой очереди из стран, желающих присоединиться в качестве полноправных членов и наблюдателей.

Среди возможных будущих членов ШОС называли ОАЭ, Сирию, Катар, Саудовскую Аравию, Мьянму, Камбоджу и Непал.

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