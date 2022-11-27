Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Вашингтон извлёк урок из предыдущих провальных интервенций и решил отказаться от прямого военного вмешательства в конфликт на территории б. УССР. Об этом 27 ноября пишет американский журнал The Atlantic.

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«США должны по возможности избегать прямых боевых действий за рубежом и вмешиваться в конфликты только для поддержки народов и стран, готовых сражаться самостоятельно», — говорится в статье.

Отмечается, что активное участие американских солдат в войне во Вьетнаме подорвало легитимность южновьетнамского правительства, а в Афганистане случилась самая контрпродуктивная интервенция, которую США когда-либо проводили.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН заявил, что западные страны во главе с США фактически становятся стороной конфликта на территории б. УССР.