Москва, , 17:19 — REGNUM Дополнительное обследование и реабилитация в стационарных условиях потребуется всем российским военнослужащим, которые были освобождены из плена. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России.

В зоне проведения СВО Министерство обороны России

После первичного осмотра медики заявили, что все воины нуждаются в дополнительное обследовании и реабилитации в стационаре.

Сообщается, что в плену у киевских боевиков российским военнослужащим не оказывали должной медпомощи. Так, один из бойцов в ходе боя получил огнестрельное ранение, но ему отказали в проведении необходимой операции.

«Меня лечили, но операцию делать не стали, сказали — делай в России», — приводит пресс-служба его слова.

Бойцы отмечают, что отношение к пленным в каждой тюрьме было разное.

«Во Львове приняли нас жестко. Мы сидели на коленях, руки за спину и голову вниз», — вспоминает один из бойцов. Другие военнослужащие сообщили медикам о побоях и травмах, которые они получили в плену.

Впереди бойцов ждут встречи с родными и близкими.

26 ноября Минобороны России заявило о возвращении на родину из плена ВСУ девяти военнослужащих.

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