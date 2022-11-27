Париж, 27 ноября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Количество заключённых во Франции близится к отметке в 73 тысячи человек, что является историческим рекордом, сообщает 27 ноября Agence France-Presse (AFP).

Rishe.ir Тюрьма

По данным издания, максимальная вместимость тюрем превышена на 20%. Годом ранее этот показатель составлял 15,4%.

В течение года количество заключенных увеличилось почти на 3 тысячи человек. Из-за нехватки коек свыше двух тысяч человек вынуждены спать на матрасах.

Каждому четвертому человеку в тюрьмах Франции еще не вынесен приговор, добавили в AFP.