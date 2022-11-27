Берлин, , 17:28 — REGNUM Немецкие земли Бавария и Северный Рейн-Вестфалия приняли большее число беженцев с территории бывш. УССР, чем крупные европейские страны. Об этом в сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на эксперта по миграции Джеральда Кнауса.

б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Кнауса, беженцы распределяются по странам Европы неравномерно по ряду причин, среди которых наличие более привлекательных регионов. В пример эксперт привел Францию, которая платит беженцам меньшие суммы и в которой сложно снять жилье.

Кнаус добавил, что в страны, в которые идет основной поток беженцев достигли передала возможности размещения. По его мнению, если бы Франция, Италия или Испания приняли столько беженцев с территории бывш. УССР, сколько и Чехия, то «ситуация была совсем другой».

По данным немецкого портала, Польша приняла свыше 1,5 млн беженцев, Германия — свыше 1,02 млн человек, Чехия — свыше 462 тыс. человек, Италия — свыше 170 тыс. человек, Испания — свыше 150 тыс. человек, Великобритания — свыше 145 тыс. человек, Франция — свыше 115 тыс. человек.