Берлин, 27 ноября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Немецкие земли Бавария и Северный Рейн-Вестфалия приняли большее число беженцев с территории бывш. УССР, чем крупные европейские страны. Об этом в сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на эксперта по миграции Джеральда Кнауса.

Иван Шилов ИА REGNUM б. УССР

По словам Кнауса, беженцы распределяются по странам Европы неравномерно по ряду причин, среди которых наличие более привлекательных регионов. В пример эксперт привел Францию, которая платит беженцам меньшие суммы и в которой сложно снять жилье.

Кнаус добавил, что в страны, в которые идет основной поток беженцев достигли передала возможности размещения. По его мнению, если бы Франция, Италия или Испания приняли столько беженцев с территории бывш. УССР, сколько и Чехия, то «ситуация была совсем другой».

По данным немецкого портала, Польша приняла свыше 1,5 млн беженцев, Германия — свыше 1,02 млн человек, Чехия — свыше 462 тыс. человек, Италия — свыше 170 тыс. человек, Испания — свыше 150 тыс. человек, Великобритания — свыше 145 тыс. человек, Франция — свыше 115 тыс. человек.