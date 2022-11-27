Вашингтон, , 17:04 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена снимет нефтяные санкции с Венесуэлы, чтобы ослабить напряжение на глобальном энергетическом рынке. Об этом 27 ноября пишет The Washington Post.

Противостояние Венесуэлы и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, единственная оставшаяся в Венесуэле американская компания Chevron теперь сможет восстановить деятельность. Но вся нефть, которую она добудет, должна поставляться только в США, чтобы Венесуэла могла погасить свои кредиты.

Отмечается, что такое послабление эмбарго связано с тем, что правительство Мадуро провело первые за год официальные переговоры с венесуэльской оппозицией.

В частности, они договорились подать запрос в ООН, чтобы разблокировать государственные финансы, замороженные в иностранных банках. Эти средства нужны, чтобы справиться с гуманитарным кризисом в Венесуэле.

Также они договорились продолжать переговоры и в дальнейшем обсудить календарь проведения выборов в 2024 году.

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