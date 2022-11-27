Донецк, 27 ноября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 27 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских формирований был зафиксирован в 14:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка возросло до четырёх.