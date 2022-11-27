Грозный, 27 ноября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Очередную группу добровольцев для участия в спецоперации на территории б. УССР отправили из Чечни. Об этом 27 ноября сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

Он рассказал, что добровольцы, которые откликнулась на призыв к защите Отечества, у него вызывают чувство глубокого восхищения и гордости.

Кадыров напомнил, что по его поручению в Чечне для добровольцев созданы все условия тщательной боевой подготовки и оснащения, а региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оплачивает им дорогу до Грозного.

«Уже прибыв в республику, они проходят качественную боевую подготовку на базе Российского университета спецназа у лучших инструкторов. Зная об этом, к нам приезжают добровольцы со всех уголков нашей страны, чтобы в составе спецназа «АХМАТ» противостоять врагам максимально эффективно», — подчеркнул глава республики.

Он сообщил, что 25 ноября из Грозного была направлена очередная группа добровольцев для участия в спецоперации.

Кадыров подчеркнул, что руководство региона готово помочь и другим желающим выступить против врагов Отечества в ходе спецоперации.