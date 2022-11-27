Уфа, , 16:56 — REGNUM Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл на выезде уфимскую команду «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккейный клуб «Металлург» Vk.com/hcmetallurg

Игра проходила на льду «Уфа-Арены» и закончилась победой гостевой команды со счетом 1:3.

В составе победителей голами отличились Семён Кошелев (26-я минута), Егор Коробкин (44-я) и канадский форвард магнитогорского клуба Филипп Майе (60-я, в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Салавата Юлаева» стал Глеб Кузьмин (11-я).

Отметим, в следующем матче магнитогорский «Металлург» 29 ноября на выезде сыграет с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар», а «Салават Юлаев» 2 декабря примет у себя челябинскую команду «Трактор»