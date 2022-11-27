Москва, 5 апреля, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ выделены субсидии на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Средства в размере 454,269 млн рублей распределены между бюджетами 25 субъектов Федерации, сообщается на сайте правительства РФ .

Средства предназначены для оснащения центров обработки вызовов в субъектах Федерации программно-техническими комплексами.

Субсидии выделены в рамках госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».